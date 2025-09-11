52-летняя Хайди Клум вышла на публику в мини-платье с разрезом до бедра

Супермодель Хайди Клум появилась на публике в мини-платье с разрезом до бедра. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость вышла на публику в сером мини-платье с высоким горлом и разрезом до бедра. Волосы ей распустили и сделали легкий вечерний макияж.
С 2019 года супермодель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе нее на 16 лет. Общих детей у пары нет.
У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.
Звезда рассказывала поклонникам, что после 40 лет перестала сидеть на диетах и тренироваться «до изнеможения». Сейчас телеведущая следит за питанием, но не ограничивает себя в выборе блюд, а также поддерживает спортивную форму с помощью плавания, занятий с обручем и прыжков на батуте.
