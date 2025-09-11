52-летняя Хайди Клум вышла на публику в мини-платье с разрезом до бедра

У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.