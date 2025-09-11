Внешность популярной 81-летней актрисы на фото удивила публику

Пользователи сети обратили внимание на внешность знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Кем бы она ни была и сколько бы ей не было лет, чрезмерная подтяжка лица всегда видна по растянутому рту», «Молодо выглядит? Руки выдают старение, и кажется, будто это совсем другой человек», «Она уже несколько десятилетий выглядит как скелет», «Она определенно красива, когда улыбается», «Она выглядит отлично, но интересно, какие процедуры делают их рты такими большими и широкими», «Похоже, у нее была пластика», — писали они.