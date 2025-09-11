Ченнинг Татум рассказал об одной из самых больших ошибок в карьере

В этом году Татуму исполнилось 45 лет. В 2006 году он дебютировал в главной роли в молодежной комедии «Виола в бутсах». С этого момента начался его путь к славе. Сейчас актер старается сниматься в картинах, которые продюсирует сам, или в фильмах любимых режиссеров (например, своей бывшей невесты Зои Кравитц).