Кроме того, влияние оказывают исторические представления о статусе. Светлая кожа в прошлом ассоциировалась с богатством, а утонченные черты лица — с образованностью. Эти идеи закрепились в обществе и продолжают формировать стандарты красоты. В итоге для многих корейцев внешность стала не только вопросом эстетики, но и инструментом, который открывает больше возможностей в учебе, карьере и личной жизни. Впрочем, даже самые красивые звезды подвергаются общественной критике именно за свою внешность, которая иногда лишь немного отступает от стандарта.