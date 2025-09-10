Риз Уизерспун в личном блоге поделилась новым совместным кадром со своей дочерью Авой Филипп. Актриса поздравила наследницу с днем рождения — 9 сентября ей исполнилось 26 лет.
«С 26-летием, моя милая девочка! Ты изменила мою жизнь к лучшему. Я люблю тебя», — написала 47-летняя звезда.
Дочь в ответ также призналась знаменитой матери в любви. «Люблю тебя, мама», — написала Филипп.
Звезда фильма «Блондинка в законе» родила дочь в браке с актером Райаном Филиппом. Также у звезд есть 21-летний сын Дикон. В 2008 году актеры расстались.
Через три года Уизерспун вышла замуж за Джима Тота. От него у нее есть 12-летний сын Теннесси. В марте 2023-го супруги расстались.
«Быть мамой — это здорово, это важная часть моей жизни. Я бы сказала, что это самая важная часть моей жизни», — говорила звезда сериала «Утреннее шоу».
В 2025 году Ава Филипп дебютировала в качестве актрисы в сериале «Доктор Одиссей» от ABC. Она сыграла одну из трех роковых красоток, которые учатся в колледже и влюбляются в главного героя.
В этом же году Дикон Филипп презентовал сериал Motorheads («Лихачи»), в котором он снялся с отцом. Они сыграли в проекте братьев.
«Я не хотел оказывать на него влияние, поэтому сказал продюсеру: “Ну, предложи ему это и посмотри, что он решит”. Все это время я думал: “Пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, сделай это. Я хочу, чтобы ты был со мной”. Но я хотел, чтобы это было его собственное решение», — рассказал Райан Филипп изданию People.
Ранее Ава Филипп впервые показала своего возлюбленного на публике.