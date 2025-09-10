Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на свое свадебное видео

В конце августа актриса вышла замуж за Петра Дрангу

Агата Муцениеце восхитилась своим свадебным роликом, который опубликовала ее визажист. 36-летняя актриса позировала в свадебном наряде на крыше. Муцениеце держала в руках букетов цветов.

Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети

Звезда сериала «Закрытая школа» надела длинное белоснежное платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Стилисты собрали артистке волосы и украсили прическу ободком с вуалью. Она кружилась под романтическую песню Tony «Обниму».

«Желаем вам, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья и любви друг к другу. Взаимопонимания вам и достатка. Берегите и цените свою семью, поддерживайте друг друга во всем и будьте счастливы!» — написала визажистка.

Муцениеце эмоционально отреагировала на видео. «Как красиво!» — написала актриса.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Напомним, Агата Муцениеце 25 августа 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Пара ожидает рождения дочери.

У Муцениеце уже есть 12-летний сын Тимофей  и девятилетняя дочь Мия. Они родились в ее первом браке с актером Павлом Прилучным. В 2020 году звезды со скандалом расстались.

Спустя два года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Интересно, что пара сыграла свадьбу тоже 25 августа. В апреле 2023-го у супругов родился сын Микаэль.

Ранее стало известно, куда Агата Муцениеце переехала после свадьбы с Петром Дрангой. 