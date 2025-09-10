Агата Муцениеце восхитилась своим свадебным роликом, который опубликовала ее визажист. 36-летняя актриса позировала в свадебном наряде на крыше. Муцениеце держала в руках букетов цветов.
Звезда сериала «Закрытая школа» надела длинное белоснежное платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Стилисты собрали артистке волосы и украсили прическу ободком с вуалью. Она кружилась под романтическую песню Tony «Обниму».
«Желаем вам, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья и любви друг к другу. Взаимопонимания вам и достатка. Берегите и цените свою семью, поддерживайте друг друга во всем и будьте счастливы!» — написала визажистка.
Муцениеце эмоционально отреагировала на видео. «Как красиво!» — написала актриса.
Напомним, Агата Муцениеце 25 августа 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Пара ожидает рождения дочери.
У Муцениеце уже есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Они родились в ее первом браке с актером Павлом Прилучным. В 2020 году звезды со скандалом расстались.
Спустя два года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Интересно, что пара сыграла свадьбу тоже 25 августа. В апреле 2023-го у супругов родился сын Микаэль.
Ранее стало известно, куда Агата Муцениеце переехала после свадьбы с Петром Дрангой.