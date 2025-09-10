Ричмонд
Новый возлюбленный Дженнифер Энистон поддержал ее на премьере

Актриса впервые вышла на публику с Джимом Кертисом
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media

На днях Дженнифер Энистон представила в Нью-Йорке 4 сезон сериала «Утреннее шоу». Актриса вышла на красную дорожку в компании коллеги по проекту Риз Уизерспун. А за кадром Энистон поддерживал ее новый возлюбленный Джим Кертис. Это стало первым выходом пары на публику.

Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media

Энистон выбрала для премьеры элегантное черное платье-бандо, облегающее ее фигуру. Актриса распустила волосы и сделала легкий макияж. Ее избранник предпочел черный свитер и брюки в тон. Кертис улыбался Дженнифер и терпеливо ждал ее у края красной дорожки.

Джим Кертис, фото: соцсети
Джим Кертис, фото: соцсети

Напомним, о романе звезды «Друзей» с 49-летним блогером и гипнотерапевтом Джимом Кертисом стало известно в июле этого года. Пару замечали во время совместного отдыха и на свиданиях в ресторанах. А недавно Энистон впервые поделилась фотографией Кертиса в своем личном блоге.