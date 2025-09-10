Ричмонд
Алла Пугачева высказала свое отношение к Никите Михалкову

Певица призналась в любви к режиссеру Михалкову
Алла Пугачева / фото: кадр из видео
Алла Пугачева / фото: кадр из видео

Алла Пугачева дала интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В разговоре народная артистка СССР упомянула, что Никита Михалков приглашал ее сняться в одном из его фильмов.

По словам певицы, режиссер несколько раз шутливо приглашал ее на роль комической старухи.

76-летняя Алла Пугачева призналась в теплом отношении к Михалкову: «Никита Сергеевич, Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей — я знаю, что кое-что болит. Будь здоров».

«Я думаю, — добавила артистка про Михалкова, — что и он ко мне хорошо относится».

В большом интервью Пугачева также высказалась о новой волне популярности Надежды Кадышевой и дала совет Татьяне Булановой.