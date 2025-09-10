87-летний Александр Збруев объяснил, почему ему стало плохо перед спектаклем

Народный артист РСФСР Александр Збруев объяснил, почему ему недавно стало плохо перед спектаклем. 87-летнего актера цитирует kp.ru.
9 сентября на сцене «Ленкома» в 250-й раз показывали «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова. Збруев в юбилейном спектакле должен был играть Гаева, но перед выходом на сцену он пожаловался на слабость и головокружение. В постановке его заменил Геннадий Козлов, который играет Гаева по очереди со Збруевым.
В беседе с журналистами артист назвал свой возраст «солидным» и объяснил, что долгое время был в отпуске, давно не играл спектакль и очень волновался.
«Всю ночь не спал. Возможно поэтому не очень хорошо себя чувствовал. Но подумал: вот сейчас выйду на сцену и все как рукой снимет, как и всегда бывает. Неслучайно говорят, что сцена лечит артистов», — сказал он.
Однако у артиста поднялось давление. Он добавил, что, несмотря на опыт, волнение никуда не уходит, и перед спектаклем он действительно может не спать всю ночь. Поэтому Збруев решил не рисковать перед полным залом зрителей.
Актер также отметил, что должен следить за своим здоровьем, и пожелал этого людям в любом возрасте.
Ранее супруга Александра Збруева опровергла слухи об обмороке артиста перед спектаклем.