На звезду «Людей Икс» Джеймса МакЭвоя напали в баре в Канаде

People: актера Джеймса МакЭвоя ударили в баре в Торонто
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвойИсточник: Rex / Fotodom.ru

На голливудского актера Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто. Об этом сообщает People.

По данным издания, инцидент произошел 6 сентября. После международного кинофестиваля в Торонто МакЭвой отдыхал вместе со съемочной группой, когда к нему со спины подошел мужчина. Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения и ударил звезду.

Как отмечают источники People, артист попытался разрядить обстановку, пока другие отгоняли мужчину. В итоге дебошира выпроводили из бара. МакЭвой остался в заведении и даже посмеялся над инцидентом с другими посетителями и персоналом.

Актер является номинантом «Золотого глобуса», а также победителем Каннского кинофестиваля и премии BAFTA. В его фильмографии более 70 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Люди Икс», «Грязь», «Сплит», «…А в душе я танцую», «Искупление», «Джейн Остин», «Хроники Нарнии», «Дети Дюны», «Пенелопа», «Дэдпул 2».