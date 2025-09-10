На звезду «Людей Икс» Джеймса МакЭвоя напали в баре в Канаде

По данным издания, инцидент произошел 6 сентября. После международного кинофестиваля в Торонто МакЭвой отдыхал вместе со съемочной группой, когда к нему со спины подошел мужчина. Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения и ударил звезду.