На звезду «Людей Икс» Джеймса МакЭвоя напали в баре в Канаде

На голливудского актера Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто. Об этом сообщает People.
По данным издания, инцидент произошел 6 сентября. После международного кинофестиваля в Торонто МакЭвой отдыхал вместе со съемочной группой, когда к нему со спины подошел мужчина. Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения и ударил звезду.
Как отмечают источники People, артист попытался разрядить обстановку, пока другие отгоняли мужчину. В итоге дебошира выпроводили из бара. МакЭвой остался в заведении и даже посмеялся над инцидентом с другими посетителями и персоналом.
Актер является номинантом «Золотого глобуса», а также победителем Каннского кинофестиваля и премии BAFTA. В его фильмографии более 70 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Люди Икс», «Грязь», «Сплит», «…А в душе я танцую», «Искупление», «Джейн Остин», «Хроники Нарнии», «Дети Дюны», «Пенелопа», «Дэдпул 2».
Ранее Джеймс МакЭвой рассказал о своем режиссерском дебюте.