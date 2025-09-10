Народная артистка СССР Алла Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) рассказала, как Никита Михалков приглашал ее сняться в одном из его фильмов.
По словам певицы, Михалков часто предлагал ей сыграть в кино.
«Никита Сергеевич говорил мне: “Я тебя сниму! В роли комической старухи”», — с улыбкой вспомнила Пугачева.
В те времена еще не было качественного пластического грима, и съемки не состоялись. Пугачева признается, что периодически напоминала режиссеру о его предложении.
«Я спрашивала: “А ты помнишь про комическую старуху?” А он: “А ты помнишь, что для этого надо стареть?”».
Также 76-летняя певица призналась в любви Михалкову: «Я его обожаю, я его люблю».