Светлана Ходченкова в мини-юбке снялась у пилона

Актриса показала, как занимается танцами на пилоне

Актриса Светлана Ходченкова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадр, сделанный во время тренировки на пилоне. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Светлана Ходченкова / фото: соцсети
Светлана Ходченкова / фото: соцсети

42-летняя звезда предстала перед камерой в серой толстовке с капюшоном, зеленой мини-юбке и белых стрипах. Актриса танцевала с распущенными волосами. Знаменитость была запечатлена, держась за шест.

В конце августа артистка выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

В июне знаменитость показала фигуру в черном топе, поверх которого надела белую рубашку с принтом. Актриса добавила к образу оранжевую мини-юбку, шорты, кроссовки, перчатки, шлем и солнцезащитные очки. Знаменитость снялась с распущенными волосами, стоя на ветке дерева. Снимки были сделаны во время поездки артистки на велосипеде по Италии.

Ранее Светлана Ходченкова удивила превращением в брюнетку.