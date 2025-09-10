Кушанашвили раскритиковал Ларису Гузееву и обвинил ее в глумлении над слабыми

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили раскритиковал актрису Ларису Гузееву. В выпуске шоу «Токсики», доступном в соцсети ВКонтакте, он обвинил ее в насмешках над слабыми людьми в программе «Давай поженимся!»
По мнению знаменитости, Гузеева в телешоу «играет мегеру» и, как и некоторые другие ведущие российских ток-шоу, грубо ведет себя с гостями программы.
«Они берут девочку, которая запинается при работающей камере, и добивают ее. Это легче всего. (…) Они глумятся над слабыми и беззащитными», — возмутился журналист.
Шоумен отметил, что до того как Гузеева стала ведущей «Давай поженимся!», она робко вела себя с представителями шоу-бизнеса.