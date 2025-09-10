Звезда «Мажора» стал многодетным отцом и объяснил нежелание жениться вновь

За плечами знаменитости уже три развода. Первой супругой стала коллега по сцене Вера Бабенко. Брак распался после того, как актер обнаружил у нее переписку с другим. Его второй женой была журналистка Лада Пояркова, с которой у него родился сын Добрыня. Этот союз также завершился разрывом, по слухам, из-за измены. Вопросы о порядке встреч с сыном пришлось решать через суд. Третьей женой стала стоматолог Ксения Соколова, она родила ему дочь Аврору. Брак распался в 2023 году, причины не оглашались и остались между бывшими супругами.