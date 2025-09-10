Появились первые кадры со съемок комедийного сериала «Как Деревянко Чехова играл». Павел Деревянко предстанет в роли самого себя и… Антона Павловича Чехова.
Новый проект станет продолжением комедии «Как Деревянко Ломоносова играл». Тогда Деревянко в роли самого себя отправлялся в Холмогоры, чтобы сыграть прославленного ученого. На этот раз, по сюжету, Павел замахивается на роль Чехова. Но съемкам фильма мешает правнучка драматурга из Таганрога. Чтобы вразумить наследницу, Деревянко едет в родной город. Там ему придется иметь дело не только с правнучкой писателя, но и со всеми ее родственниками.
«Я из Таганрога, поэтому, конечно же, все чеховские места знаю. Кроме того, в театре Моссовета играю в “Трех сестрах” и “Дяде Ване”, во время подготовки к которым много читал, изучал», — поделился Деревянко.
Артист добавил, что его персонаж — ироничная версия его самого, вобравшая в себя все то, что ему тоже близко.
В образе Чехова актер носит антикварное пенсне и аккуратную «чеховскую» бородку. Образ дополняет винтажный костюм и галстук-бабочка.
Среди аксессуаров героя Деревянко будут также серебряные часы 1895 года, трость как у Чехова и специально «состаренный» фонендоскоп.
Режиссером сериала выступает Федор Стуков. В проекте также заняты Андрей Некрасов, Елена Симонова, Надежда Маркина, Юлия Сулес, Анастасия Попова и другие.
В сезоне будет 14 серий по 24 минуты. Производством занимаются канал СТС и компания «Арт Пикчерс Вижн». Сериал выйдет на канале СТС в новом сезоне.