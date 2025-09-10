Новый проект станет продолжением комедии «Как Деревянко Ломоносова играл». Тогда Деревянко в роли самого себя отправлялся в Холмогоры, чтобы сыграть прославленного ученого. На этот раз, по сюжету, Павел замахивается на роль Чехова. Но съемкам фильма мешает правнучка драматурга из Таганрога. Чтобы вразумить наследницу, Деревянко едет в родной город. Там ему придется иметь дело не только с правнучкой писателя, но и со всеми ее родственниками.