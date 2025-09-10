Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Неузнаваемый Деревянко играет Чехова в сериале: первые кадры

Павел Деревянко преобразился в знаменитого писателя в сериале «Как Деревянко Чехова играл»
Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»
Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»

Появились первые кадры со съемок комедийного сериала «Как Деревянко Чехова играл». Павел Деревянко предстанет в роли самого себя и… Антона Павловича Чехова.

Новый проект станет продолжением комедии «Как Деревянко Ломоносова играл». Тогда Деревянко в роли самого себя отправлялся в Холмогоры, чтобы сыграть прославленного ученого. На этот раз, по сюжету, Павел замахивается на роль Чехова. Но съемкам фильма мешает правнучка драматурга из Таганрога. Чтобы вразумить наследницу, Деревянко едет в родной город. Там ему придется иметь дело не только с правнучкой писателя, но и со всеми ее родственниками.

Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»
Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»

«Я из Таганрога, поэтому, конечно же, все чеховские места знаю. Кроме того, в театре Моссовета играю в “Трех сестрах” и “Дяде Ване”, во время подготовки к которым много читал, изучал», — поделился Деревянко.

Артист добавил, что его персонаж — ироничная версия его самого, вобравшая в себя все то, что ему тоже близко.

Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»
Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»

В образе Чехова актер носит антикварное пенсне и аккуратную «чеховскую» бородку. Образ дополняет винтажный костюм и галстук-бабочка.

Среди аксессуаров героя Деревянко будут также серебряные часы 1895 года, трость как у Чехова и специально «состаренный» фонендоскоп.

Федор Стуков и Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»
Федор Стуков и Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»

Режиссером сериала выступает Федор Стуков. В проекте также заняты Андрей Некрасов, Елена Симонова, Надежда Маркина, Юлия Сулес, Анастасия Попова и другие.

Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»
Павел Деревянко на съемках сериала «Как Деревянко Чехова играл»

В сезоне будет 14 серий по 24 минуты. Производством занимаются канал СТС и компания «Арт Пикчерс Вижн». Сериал выйдет на канале СТС в новом сезоне.