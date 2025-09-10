Леонардо ДиКаприо рассказал о дальнейших планах на свою карьеру

50-летний Леонардо ДиКаприо посетил голливудскую премьеру своего нового фильма «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона. На мероприятии актер пообщался с журналистами и объяснил, на что похожа его следующая жизненная «глава».
«Я немного сбавляю обороты», — откровенно поделился ДиКаприо.
Однако фанатам легендарного актера не стоит беспокоиться, поскольку в ближайшее время он точно не бросит карьеру. Леонардо рассказал, что не собирается отказываться от кинематографа совсем, просто теперь он станет более разборчив в своих проектах. ДиКаприо объяснил, что сейчас он будет отклонять большинство предложений, однако, «когда представляются такие возможности», как, например, новый фильм Пола Томаса Андерсона, он точно не сможет отказать.
Актер также поразмышлял о том, как изменились его приоритеты в карьере, когда ему перевалило за пятьдесят.
«Награды могут приходить и уходить, почести, кассовые сборы также могут приходить и уходить, остаются лишь особенные произведения искусства, о которых вы все еще говорите, о которых все еще думаете и над которыми все еще размышляете. Это те фильмы, к которым мы стремимся как актеры. И Пол — человек нашего поколения, который создает их», — объяснил ДиКаприо.
Ранее Леонардо ДиКаприо пришел на премьеру с возлюбленной Витторией Черетти.