Леонардо ДиКаприо рассказал о дальнейших планах на свою карьеру

«Награды могут приходить и уходить, почести, кассовые сборы также могут приходить и уходить, остаются лишь особенные произведения искусства, о которых вы все еще говорите, о которых все еще думаете и над которыми все еще размышляете. Это те фильмы, к которым мы стремимся как актеры. И Пол — человек нашего поколения, который создает их», — объяснил ДиКаприо.