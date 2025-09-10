Джеймс МакЭвой рассказал о своем режиссерском дебюте

Актер Джеймс МакЭвой дебютировал в качестве режиссера в фильме «Калифорнийские интриги», мировая премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто этого года. Во время пресс-конференции 46-летний Макэвой признался, что работа над его проектом была «напряженной, но потрясающей». Он также добавил с улыбкой: «Это самая творческая вещь, которую я когда-либо делал».
«Мне как актеру нравилось рассказывать истории на протяжении 30 лет. Это продолжение. Теперь я люблю рассказывать истории как режиссер, потому что так у меня есть больше инструментов, с помощью которых я могу это делать. Это некая привилегия», — рассказал МакЭвой. Джеймс также поделился опытом работы с актерами на площадке, он признался, что «попадал в те же ловушки, что и все режиссеры», которые работали с ним, когда он сам был в роли актера.
Джеймс также назвал важную вещь, которую осознал при режиссерской работе: «Вы не можете указывать кому-то, кем им быть. Да, они играют персонажей, но на самом деле я хочу именно их — обнаженных, открытых, уязвимых как исполнителей, как людей, чтобы зрители могли заглянуть им в душу. Вы не можете направить их к этому. Поэтому вам нужно создать пространство, чтобы они могли стать такими».