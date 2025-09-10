Джеймс МакЭвой рассказал о своем режиссерском дебюте

«Мне как актеру нравилось рассказывать истории на протяжении 30 лет. Это продолжение. Теперь я люблю рассказывать истории как режиссер, потому что так у меня есть больше инструментов, с помощью которых я могу это делать. Это некая привилегия», — рассказал МакЭвой. Джеймс также поделился опытом работы с актерами на площадке, он признался, что «попадал в те же ловушки, что и все режиссеры», которые работали с ним, когда он сам был в роли актера.