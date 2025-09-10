Ричмонд
53-летняя звезда «Клана Сопрано» снялась полностью обнаженной

53-летняя американская актриса Дреа де Маттео снялась в откровенном виде
Дреа де Маттео
Дреа де МаттеоИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дреа де Маттео в откровенном виде снялась для платформы OnlyFans. Соответствующий материал приводит Page Six.

53-летняя звезда сериала «Клан Сопрано» предстала перед камерой обнаженной. На одном из кадров она сидела на резном стуле, на другом — стояла рядом с электрогитарой. При этом на теле знаменитости был нарисован флаг США и нанесена надпись, привлекающая внимание к проблемам геоинженерии.

В феврале сообщалось, что Дреа де Маттео создала аккаунт на OnlyFans из-за кредитных долгов.