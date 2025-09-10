Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мать Аглаи Тарасовой Ксения Раппопорт навестила ее после задержания

Shot: актриса Раппопорт навестила свою дочь 9 сентября
Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова
Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

Актриса Ксения Раппопорт навестила свою дочь Аглаю Тарасову через четыре дня после задержания по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Знаменитость посетила Тарасову во вторник, 9 сентября, и пробыла в гостях у дочери около трех часов. После суда Тарасова совсем не выходит из дома, хотя ей запрещено покидать квартиру только в ночное время. По данным Shot, необходимые вещи артистке приносит помощник.

Известно, что в 2022-м Раппопорт публично осудила проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Shot отмечает, что после этого актриса поселилась в Италии, но периодически ненадолго возвращается в Россию. В стране у нее осталось ИП, а также элитная квартира в Москве.

Ранее возлюбленный Аглаи Тарасовой Антон Филипенко навестил ее после задержания.