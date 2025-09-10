Ричмонд
Стало известно, куда Агата Муцениеце переехала после свадьбы с Петром Дрангой

Актриса Агата Муцениеце переехала в поселок Княжье Озеро с Дрангой
Агата Муцениеце и Петр Дранга
Агата Муцениеце и Петр ДрангаИсточник: соцсети

Актриса Агата Муцениеце и ее муж, певец Петр Дранга, переехали после свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По информации журналистов, знаменитости будут жить в особняке в подмосковном поселке Княжье озеро, где также обосновались комик Гарик Харламов, актер Дмитрий Нагиев, певец Алексей Чумаков и его жена Юлия Ковальчук.

Стоимость дома в коттеджном поселке начинается от 55 млн рублей и доходит до 85 млн рублей. Отмечается, что на территории расположены озера, парки, рестораны, спортивные клубы и частный детский сад.

При этом точно не сообщается, кому из супругов принадлежит дом. Предположительно, владельцем недвижимости является Петр Дранга. У самой же Агаты Муцениеце есть квартира и дача под Москвой.

25 августа состоялась свадьба звезд. Накануне актриса впервые показала кадры с торжества. На опубликованном видео видно, как молодожены обмениваются кольцами, артистка бросает букет невесты и то, как ее к алтарю провожает отец мужа — Юрий Петрович. Свой пост Муцениеце сопроводила фразой: «25.08.25. День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш».

Ранее появились фото кутюрного свадебного платья Муцениеце с открытой спиной.