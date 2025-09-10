Звезда «Сладкой жизни» о своем похудении: «На нервах в месяц уходило по 4 кг»

Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова рассказала подписчикам в соцсетях о своем похудении после родов. Актриса призналась, что это был непростой и длительный процесс.
«Счастливый человек, который запросто влез в новую юбку размера М. Меня очень веселят комментарии из серии: “Как вы быстро похудели”. Да нифига! 1,5 года! В месяц уходило 1−2 кг. В путешествиях, на нервах по 3−4 кг, но такое никому не рекомендую. Я просто целенаправленно придерживалась основных правил: ела, когда хочется есть. У меня вообще не ПП-питание. Ужин/обед обычно здоровый, потому что я обожаю кусок рыбы и огромную миску салата, но вот на завтрак я с большим удовольствием наворачиваю круассан с маслом. Главное правило — соединить в себе целеустремленность, но убрать ощущение, что пока я с лишним весом, со мной что-то не так», — поделилась артистка.
Знаменитость в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова признавалась, что после этого у нее начались сильные панические атаки. Звезда не могла уходить далеко от дома с ребенком или ездить в лифте. Артистка обратилась за помощью к врачу, но выписанные успокоительные не помогли справиться с проблемой. Знаменитости потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни с помощью психотерапии.
Шумакова также отказалась от алкоголя. Актриса приняла такое решение год назад и не пожалела об этом. Звезда призналась, что этому поспособствовала усилившаяся тревожность после родов. По словам знаменитости, она больше не готова тратить свою жизненную энергию впустую.
