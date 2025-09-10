Звезда «Сладкой жизни» о своем похудении: «На нервах в месяц уходило по 4 кг»

«Счастливый человек, который запросто влез в новую юбку размера М. Меня очень веселят комментарии из серии: “Как вы быстро похудели”. Да нифига! 1,5 года! В месяц уходило 1−2 кг. В путешествиях, на нервах по 3−4 кг, но такое никому не рекомендую. Я просто целенаправленно придерживалась основных правил: ела, когда хочется есть. У меня вообще не ПП-питание. Ужин/обед обычно здоровый, потому что я обожаю кусок рыбы и огромную миску салата, но вот на завтрак я с большим удовольствием наворачиваю круассан с маслом. Главное правило — соединить в себе целеустремленность, но убрать ощущение, что пока я с лишним весом, со мной что-то не так», — поделилась артистка.