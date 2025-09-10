Актриса Наталия Антонова улетела с мужем из России: «Все нормуль»

Актриса Наталия Антонова улетела с мужем из России. Звезда сериала «Осколки» рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Вот, мы на море. Отпуск в сентябре. Все нормуль. Хорошего дня всем», — написала артистка, поделившись кадрами с супругом, снятыми на пирсе (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).
Знаменитость с 2005 года замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. Для знаменитости этот брак стал вторым. Первым супругом Антоновой был ее коллега Александр Вершинин. В 1997 году у них родился сын Артем, а в 2001 году пара развелась.
От Семенова у артистки двое детей: 19-летний Никита и 18-летний Максим.
Звезда признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент артистка не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Семенов убедил жену взять себя в руки. Звезда отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».
Ранее Наталия Антонова показала фото в купальнике.