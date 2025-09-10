Актер «Каменской» Александр Лавринович умер на 83-м году жизни

Умер один из старейших актеров Гомельского областного драматического театра (Белоруссия) Александр Лавринович, снимавшийся в сериале «Каменская». Об этом сообщил сам театр.
Артист ушел из жизни в понедельник, 8 сентября, в возрасте 82 лет, отметили в драмтеатре.
«Александр Сафронович прослужил в Гомельском театре почти 60 лет, создав огромное количество запоминающихся талантливых сценических образов. Заслуженный коллектив Республики Беларусь Гомельский областной драматический театр и белорусское театральное искусство понесли невосполнимую утрату», — отметили в театре.
Добавим, что сегодня, 10 сентября, на следующие сутки после своего дня рождения, умерла актриса Театра имени Евгения Вахтангова Агнесса Петерсон.