Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер «Каменской» Александр Лавринович умер на 83-м году жизни

Белорусский артист ушел из жизни 8 сентября
Александр Лавринович в сериале «Каменская»
Александр Лавринович в сериале «Каменская»Источник: www_aif_ru

Умер один из старейших актеров Гомельского областного драматического театра (Белоруссия) Александр Лавринович, снимавшийся в сериале «Каменская». Об этом сообщил сам театр.

Артист ушел из жизни в понедельник, 8 сентября, в возрасте 82 лет, отметили в драмтеатре.

«Александр Сафронович прослужил в Гомельском театре почти 60 лет, создав огромное количество запоминающихся талантливых сценических образов. Заслуженный коллектив Республики Беларусь Гомельский областной драматический театр и белорусское театральное искусство понесли невосполнимую утрату», — отметили в театре.

Добавим, что сегодня, 10 сентября, на следующие сутки после своего дня рождения, умерла актриса Театра имени Евгения Вахтангова Агнесса Петерсон.