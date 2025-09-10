Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат в 2026 году

Студия Lionsgate приступила к съемкам фильма в июле этого года. Режиссером фильма вновь стал Фрэнсис Лоуренс, снявший все части франшизы, кроме первой. Сценарий написал Билли Рэй, работавший над оригинальной экранизацией 2012 года. В актерский состав вошли Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук, Билли Портер и другие. Главные роли исполнят молодые актеры Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван. Правообладатель — Arna Media.