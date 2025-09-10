«Я считаю, что, если это не убийца, не преступник, не тот, кто опасен для общества, — не надо давать таким реальные сроки. Блогеры не должны сидеть, они не совершают тяжких преступлений. Свободу Лере Чекалиной и свободу Блиновской! Засуньте свою ненависть, потому что у них маленькие дети», — заявила Гордон.