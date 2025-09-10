Екатерина Гордон поддержала Аглаю Тарасову, которую недавно задержали в аэропорту Домодедово с запрещенными веществами. У 31-летней актрисы нашли вейп, в котором находилось 0,38 грамма гашишного масла.
Гордон считает, что Тарасова случайно попала в такую ситуацию. Юрист отметила, что ее клиенты несколько раз сталкивались с подобным.
«Я думаю, что Аглая ошиблась. У меня было несколько кейсов, когда артист не знает некоторых нюансов и, купив что-то, например, в Израиле, сталкивается с проблемой на границе», — рассказала Гордон на презентации песен группы «ЗаVисть», которую она создала с Лерой Кудрявцевой.
Адвокат также выступила за то, чтобы людей, которые совершают нетяжкие преступления, не лишали свободы. Она напомнила о блогере Елене Блиновской, которую в марте 2025 года приговорили к пяти годам за неуплату налогов и отмывание денежных средств.
«Я считаю, что, если это не убийца, не преступник, не тот, кто опасен для общества, — не надо давать таким реальные сроки. Блогеры не должны сидеть, они не совершают тяжких преступлений. Свободу Лере Чекалиной и свободу Блиновской! Засуньте свою ненависть, потому что у них маленькие дети», — заявила Гордон.
Напомним, звезду фильма «Холоп 2» после судебного заседания освободили из-под стражи. Однако ей запретили пользоваться связью и выходить из дома с 12 часов ночи до шести утра.
Тарасовой грозит до семи лет лишения свободы по статье о контрабанде наркотических средств. В случае признания ее виновности актрисе также нужно будет заплатить штраф в размере миллиона рублей.