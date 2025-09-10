Нино Нинидзе назвала свои любимые книги

Знаменитость назвала одним из своих любимых произведение «Узорный покров» Уильяма Сомерсета Моэма. В нем главная героиня вышла замуж за бактериолога, не испытывая к нему настоящих чувств. Вынужденная отправиться с ним в эпицентр эпидемии холеры, в провинцию Китая, девушка открывает настоящую духовную силу. Наблюдая самоотверженность монахинь и мужа, посвятившего себя борьбе с болезнью, она осознание смысла жизни. Роман лег в основу голливудского фильма «Разрисованная вуаль».