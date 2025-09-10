Ричмонд
Нино Нинидзе назвала свои любимые книги

Актриса Нино Нинидзе назвала «Анну Каренину» одной из любимых книг
Нино Нинидзе на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Нино Нинидзе на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Актриса Нино Нинидзе поделилась своими любимыми книгами. Ее слова «Газете.Ru» передала платформа «Строки».

Знаменитость назвала одним из своих любимых произведение «Узорный покров» Уильяма Сомерсета Моэма. В нем главная героиня вышла замуж за бактериолога, не испытывая к нему настоящих чувств. Вынужденная отправиться с ним в эпицентр эпидемии холеры, в провинцию Китая, девушка открывает настоящую духовную силу. Наблюдая самоотверженность монахинь и мужа, посвятившего себя борьбе с болезнью, она осознание смысла жизни. Роман лег в основу голливудского фильма «Разрисованная вуаль».

«И эхо летит по горам» Халед Хоссейни является тоже одним из любимых романов артистки. В нем автор представил мозаику из взаимосвязанных историй. Через разрозненные перспективы писатель исследует темы судьбы, памяти и жизненного предназначения.

Нинидзе также любит произведение «Анна Каренина» Льва Толстого. В нем автор поднимает вопросы свободы личности, морали и границ общественного осуждения.

«Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера попала в топ-5 любимых романов Нинидзе. Это философский трактат о человеческой жизни, любви, политике и поиске смысла. Действие происходит в Чехословакии в 1968 году, во время Пражской весны, и сосредоточено на четырех персонажах: хирурге Томаше, его жене Терезе, любовнице Сабине и профессоре Франце.

Звезда добавила, что ей интересна «Чайка Джонатан Левингстон» Ричарда Баха. В центре повествования — чайка Джонатан, стремящаяся не просто летать, а достичь совершенства в полете, преодолевая ограничения, наложенные ее сообществом.

«Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной тоже вошла в любимые произведения артистки. Это историко-психологическая проза, рассказывающая о судьбе татарской крестьянки Зулейхи Валиевой, депортированной в Сибирь в 1930 году.

Последней любимой книгой Нинидзе назвала «Фабр» Майи Габриэль Леонард. Это увлекательная приключенческая серия книг для подростков, сочетающая элементы фэнтези, юмора и экологической тематики.

