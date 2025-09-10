Колин Ферт — британский актер с необыкновенной способностью перевоплощаться и оставаться незабываемым в самых разных жанрах. Хотя многие до сих пор ассоциируют его с мистером Дарси из «Гордости и предубеждения», фильмография Ферта куда шире и разнообразнее. Его роли варьируются от королевских монархов до шпионов и романтических героев, а каждая из них оставила свой след в культуре. В этой подборке мы вспомним пять самых ярких и запоминающихся ролей актера.