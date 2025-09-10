Ричмонд
Не только мистер Дарси: 5 ролей Колина Ферта, ставших культовыми

От романтических героев до шпионов и драматических персонажей — Колин Ферт умеет все. Его фильмы оставляют след в памяти зрителей, а некоторые роли стали культовыми. Вспоминаем пять самых ярких
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Колин Ферт в фильме Kingsman: Секретная служба
Колин Ферт в фильме «Kingsman: Секретная служба»Источник: Rex / Fotodom.ru

Колин Ферт — британский актер с необыкновенной способностью перевоплощаться и оставаться незабываемым в самых разных жанрах. Хотя многие до сих пор ассоциируют его с мистером Дарси из «Гордости и предубеждения», фильмография Ферта куда шире и разнообразнее. Его роли варьируются от королевских монархов до шпионов и романтических героев, а каждая из них оставила свой след в культуре. В этой подборке мы вспомним пять самых ярких и запоминающихся ролей актера.

«Король говорит!»

Колин Ферт в фильме Король говорит
Колин Ферт в фильме «Король говорит!»

В фильме о короле Великобритании Георге VI Колин Ферт исполнил роль монарха, который преодолевает заикание. Его игра была наполнена внутренним напряжением и глубокими эмоциями, что позволило зрителям полностью погрузиться в переживания персонажа.

За эту роль актер получил «Оскар», а «Король говорит!» стал не только коммерчески успешным, но и настоящим культурным феноменом. Он показал, что Ферт умеет воплощать сложных, многогранных персонажей, вызывая у зрителей искреннее сочувствие и эмоциональный отклик.

«Дневник Бриджит Джонс»

Колин Ферт в фильме Дневник Бриджит Джонс
Колин Ферт в фильме «Дневник Бриджит Джонс»

Колин Ферт воплотил образ Марка Дарси — харизматичного, немного сдержанного и чрезвычайно привлекательного знакомого, а в дальнейшем и любимого мужчины, главной героини. Его роль стала символом идеального романтического партнера для зрителей по всему миру.

Персонаж Дарси сочетал британский юмор, элегантность и неподдельные эмоции, благодаря чему Ферт закрепил свой статус кумира романтических комедий. «Дневник Бриджит Джонс» принес ему мировую популярность.

«Реальная любовь»

Колин Ферт в фильме Реальная любовь
Колин Ферт в фильме «Реальная любовь»Источник: Rex / Fotodom.ru

В этой культовой рождественской комедии Колин Ферт воплотил образ писателя, которого предает любимая девушка. Разочарованный, он покидает Британию, чтобы написать новую книгу, и в итоге влюбляется в девушку из Португалии. Его герой одновременно трогательный, вдумчивый и обаятельный, благодаря чему сюжет приобрел эмоциональную глубину.

Ферт мастерски показал внутренние переживания персонажа, балансируя между драматической и романтической линией. Его игра помогла сделать историю более искренней и заставила зрителей сопереживать писателю на протяжении всего фильма.

«Kingsman: Секретная служба»

Колин Ферт и Тэрон Эджертон в фильме Kingsman: Секретная служба
Колин Ферт и Тэрон Эджертон в фильме «Kingsman: Секретная служба»

В шпионской экшен-комедии Ферт сыграл Гарри Харта — опытного агента секретной службы с изысканным стилем и остроумием. Его персонаж сочетал хладнокровие профессионала и неожиданное чувство юмора, что сразу завоевало внимание зрителей.

«Kingsman: Секретная служба» стал настоящим блокбастером и породил франшизу, а Колин Ферт стал символом элегантного и умного шпиона. Его игра была настолько яркой, что многие зрители до сих пор цитируют его фразы и повторяют движения персонажа.

«Шпион, выйди вон!»

Колин Ферт в фильме Шпион, выйди вон!
Колин Ферт в фильме «Шпион, выйди вон!»

В этом британском шпионском фильме Ферт воплотил сложный образ разведчика в период Холодной войны. Персонаж сочетал профессионализм, эмоциональную глубину и внутреннюю борьбу с моральными дилеммами.

Роль позволила актеру показать драматическую сторону шпионской профессии, раскрывая тонкую психологию героя. «Шпион, выйди вон!» получил признание за высокий уровень актерской игры, а Ферт вновь доказал, что умеет делать любой образ незабываемым.