Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье с декольте и открытой спиной

Актриса презентовала свой фильм «Великая Элеонор» на кинофестивале в Торонто
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Reuters

Скарлетт Йоханссон накануне приехала на международный кинофестиваль в Торонто. 40-летняя актриса презентовала свою картину «Великая Элеонор». Это дебютная режиссерская работа Йоханссон.

Звезда фильма «Черная вдова» выбрала для мероприятия элегантный наряд. Актриса надела нежно-розовое платье в пол на тонких бретелях с декольте, открытой спиной и со шлейфом. Йоханссон продемонстрировала татуировки на спине в виде цветов и маленького ягненка.

Актриса собрала волосы в высокий гладкий пучок и сделала вечерний макияж. Свой образ она дополнила длинными сережками, браслетом и кольцами.

Скарлетт ЙоханссонИсточник: Reuters

На премьере Йоханссон поддержали исполнители главных ролей: Джун Сквибб, Эрин Келлиман и Чиветель Эджиофор.

Актриса впервые презентовала свою режиссерскую работу на 78-м Каннском кинофестивале в мае 2025 года. Звезда призналась, что всегда мечтала быть режиссером.

«Когда я была намного моложе, я думала, что в конце концов стану режиссером. Когда мне было чуть больше 20 лет, я сосредоточилась на том, чтобы лучше понимать свою работу как актера. Я творчески взаимодействовала с режиссерами, с которыми работала, брала на себя разные роли, которые были сложными. В итоге пришлось отказаться от мечты», — рассказала звезда фильма «Призрачный мир» изданию The New York Times.

В центре сюжета — 90-летняя Элеанор (Джун Скуибб), потерявшая лучшую подругу, с которой она дружила более 50 лет. Однако героиня вновь находит родственную душу.

Этим человеком становится 19-летний студент. В итоге Элеанор переезжает и начинает новую жизнь.