Игоря Верника оштрафовали на десять тысяч рублей за неоплату парковки

Согласно документам, 21 ноября 2024 года Верника признали виновным по пункту 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке) и назначили пять тысяч рублей штрафа по постановлению администратора Московского парковочного пространства. Постановление вступило в силу в декабре, и Верник его не обжаловал.