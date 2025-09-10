Игоря Верника оштрафовали на десять тысяч рублей за неоплату парковки

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Суд оштрафовал актера Игоря Верника на десять тысяч рублей за неоплату парковки в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, 21 ноября 2024 года Верника признали виновным по пункту 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке) и назначили пять тысяч рублей штрафа по постановлению администратора Московского парковочного пространства. Постановление вступило в силу в декабре, и Верник его не обжаловал.
Штраф в установленные законом сроки оплачен не был.
«Признать Верника Игоря Эмильевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере десять тысяч рублей», — сказано в документах.
Таким образом, актеру назначили штраф в двукратном размере.
Верник в судебное заседание не явился.