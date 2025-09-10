Ричмонд
Игоря Верника оштрафовали на десять тысяч рублей за неоплату парковки

Игорь Верник
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Суд оштрафовал актера Игоря Верника на десять тысяч рублей за неоплату парковки в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, 21 ноября 2024 года Верника признали виновным по пункту 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке) и назначили пять тысяч рублей штрафа по постановлению администратора Московского парковочного пространства. Постановление вступило в силу в декабре, и Верник его не обжаловал.

Штраф в установленные законом сроки оплачен не был.

«Признать Верника Игоря Эмильевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере десять тысяч рублей», — сказано в документах.

Таким образом, актеру назначили штраф в двукратном размере.

Верник в судебное заседание не явился.