56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж для рекламы

Актриса Кейт Бланшетт сделала короткую стрижку для рекламы в журнале Beauty Papers. Снимками она поделилась в Instagram.
56-летняя знаменитость кардинально сменила имидж — сделала короткую стрижку и покрасилась в холодный блонд. Актрисе также нанесли легкий макияж. Актриса была одета в жакет из шерсти и длинные перчатки.
До этого звезда вышла на публику в черном облегающем платье с глубоким декольте и камнями. Образ дополнили серьги и браслеты. Волосы актрисе уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.
Несколько недель назад Бланшетт стала лицом выпуска журнала Cap 74024. На обложке голливудская актриса позировала в кардигане и шапке. Знаменитость держала в руках кошку. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы заколкой и сделали естественный макияж.
Ранее Кейт Бланшетт раскритиковали за выход в платье с перьями.