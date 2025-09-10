Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Паулина Андреева в облегающем жакете впервые за долгое время вышла на публику

Актриса Паулина Андреева вышла на публику в облегающем жакете и юбке
Паулина Андреева, фото: пресс-служба
Паулина Андреева, фото: пресс-служба

Актриса Паулина Андреева впервые за долгое время вышла на публику. Об этом сообщает Peopletalk.

Знаменитость посетила премьеру второго сезона криминальной саги «Лихие». Актриса предпочла для выхода облегающий жакет и расклешенную юбку. Волосы она выпрямила и сделала легкий вечерний макияж.

Паулина Андреева, фото: пресс-служба
Паулина Андреева, фото: пресс-служба

В марте 2025 года Андреева и Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.

После развода актриса взяла двойную фамилию — Андреева-Бондарчук. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Слухи о расставании пары появились в сентябре 2024 года. Тогда звезды приехали на светское мероприятие по отдельности, а поклонники обратили внимание, что супруги были без обручальных колец. Среди возможных причин разногласий назывались творческие споры.

Ранее Паулина Андреева показала редкие фото из путешествия по Европе.