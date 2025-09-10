Паулина Андреева в облегающем жакете впервые за долгое время вышла на публику

Актриса Паулина Андреева впервые за долгое время вышла на публику. Об этом сообщает Peopletalk.
Знаменитость посетила премьеру второго сезона криминальной саги «Лихие». Актриса предпочла для выхода облегающий жакет и расклешенную юбку. Волосы она выпрямила и сделала легкий вечерний макияж.
В марте 2025 года Андреева и Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.
После развода актриса взяла двойную фамилию — Андреева-Бондарчук. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.
Слухи о расставании пары появились в сентябре 2024 года. Тогда звезды приехали на светское мероприятие по отдельности, а поклонники обратили внимание, что супруги были без обручальных колец. Среди возможных причин разногласий назывались творческие споры.
