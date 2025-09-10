58-летняя Памела Андерсон вышла в свет в обновленном имидже

Накануне сообщалось, что звезда пришла на премьеру в атласном синем платье с открытыми руками. Волосы ей уложили мягкой волной, и актриса отказалась от макияжа. Перед камерой она позировала с сыновьями от первого брака с Томми Ли: 29-летним Брэндоном и 27-летним Диланом. Возлюбленный актрисы, Лиам Нисон, стоял рядом с ней и со своими сыновьями: 28-летним Дэниелом и 30-летним Майклом от Наташи Ричардсон.