58-летняя Памела Андерсон вышла в свет в обновленном имидже

Актриса Памела Андерсон появилась на закрытом мероприятии ювелирного бренда Pandora. Об этом сообщает WWD.
58-летняя знаменитость предпочла для вечера черное платье с золотистым воротником и кожаным поясом. Образ дополнил сет золотых подвесок и черные туфли на низком каблуке. Актриса также появилась в обновленном имидже — новой стрижкой с челкой. Она также отказалась от макияжа.
Накануне сообщалось, что звезда пришла на премьеру в атласном синем платье с открытыми руками. Волосы ей уложили мягкой волной, и актриса отказалась от макияжа. Перед камерой она позировала с сыновьями от первого брака с Томми Ли: 29-летним Брэндоном и 27-летним Диланом. Возлюбленный актрисы, Лиам Нисон, стоял рядом с ней и со своими сыновьями: 28-летним Дэниелом и 30-летним Майклом от Наташи Ричардсон.
До этого фанаты артистки были возмущены тем, что Меган Маркл якобы скопировала кулинарную программу актрисы. Помимо схожих названий, интернет-пользователи отметили почти идентичную концепцию, способ повествования и общую эстетику трейлеров.
Ранее Памела Андерсон рассказала об отношениях с Нисоном.