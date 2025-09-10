Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

58-летняя Памела Андерсон вышла в свет в обновленном имидже

Актриса вышла на публику с новой стрижкой
Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media

Актриса Памела Андерсон появилась на закрытом мероприятии ювелирного бренда Pandora. Об этом сообщает WWD.

58-летняя знаменитость предпочла для вечера черное платье с золотистым воротником и кожаным поясом. Образ дополнил сет золотых подвесок и черные туфли на низком каблуке. Актриса также появилась в обновленном имидже — новой стрижкой с челкой. Она также отказалась от макияжа.

Накануне сообщалось, что звезда пришла на премьеру в атласном синем платье с открытыми руками. Волосы ей уложили мягкой волной, и актриса отказалась от макияжа. Перед камерой она позировала с сыновьями от первого брака с Томми Ли: 29-летним Брэндоном и 27-летним Диланом. Возлюбленный актрисы, Лиам Нисон, стоял рядом с ней и со своими сыновьями: 28-летним Дэниелом и 30-летним Майклом от Наташи Ричардсон.

До этого фанаты артистки были возмущены тем, что Меган Маркл якобы скопировала кулинарную программу актрисы. Помимо схожих названий, интернет-пользователи отметили почти идентичную концепцию, способ повествования и общую эстетику трейлеров.

Ранее Памела Андерсон рассказала об отношениях с Нисоном.