В Торонто всю неделю шел 50-й Международный кинофестиваль (TIFF 2025). Киносмотр в Канаде считается стартовой площадкой для оскаровской гонки. Помимо показов конкурсных картин, на фестивале проходят гала-показы и мировые премьеры самых громких и ожидаемых фильмов. Звездными гостями, блиставшими на дорожках, в этом году стали Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Мила Кунис, Кирстен Данст, Джуд Лоу, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг и многие другие знаменитости.
Йоханссон и Джоли в роли режиссеров
40-летняя Скарлетт Йоханссон представила в Торонто свой полнометражный режиссерский дебют — драмеди «Великая Элеанор». Лента рассказывает о пожилой женщине, выдавшей чужую историю про Холокост за свою. Главной звездой картины стала 95-летняя Джун Скуибб.
В драме «Кутюр», снятой постановщицей Алис Винокур, Анджелина Джоли играет роль режиссера. Ее героиня прилетает в Париж, чтобы сделать кино о модном закулисье. Помогает ей в этом привлекательный французский оператор в исполнении Луи Гарреля. По первым отзывам критиков, 50-летняя Джоли сыграла тонкую и язвительную героиню, а сам фильм состоит из хаоса и великолепия мира высокой моды.
Харизматичные героини
Яркие и сильные героини с крепким характером — настоящий фестивальный тренд. Сидни Суини в биографической драме «Кристи» режиссера Дэвида Мишо досталась именно такая роль. Чтобы преобразиться в профессиональную боксершу Кристи Мартин, актрисе пришлось набрать около тринадцати килограммов. Однако на красной дорожке 27-летняя Суини появилась в своем обычном виде, подчеркнув фигуру роскошным платьем с открытыми плечами.
Еще одну сильную женскую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой в «Жертвоприношении» Ромена Гавраса. В сатирическом триллере актриса исполнила неожиданную роль радикально настроенной эко-активистки.
«Вечность» режиссера Дэвида Фрейна — один из самых любопытных фильмов, представленных в Торонто. Главные роли в ромкоме с элементами фэнтези исполняет актерское трио: Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. По сюжету, героиня Олсен должна выбрать, с кем ей провести вечную жизнь: с первым мужем, который погиб совсем юным, или со вторым супругом, с которым она построила счастливую жизнь.
Во внеконкурсной программе в Торонто были и фильмы, с успехом показанные на других фестивалях. Например, Эль Фаннинг и Ренате Реинсве привезли в Канаду пронзительную драму «Сентиментальная ценность», уже получившую Гран-при в Каннах. Эмили Блант в компании мужа Джона Красински представила «Крушащую машину», только что триумфально принятую на кинофестивале в Венеции.
Уязвимые герои
Помимо харизматичных женских персонажей, фестиваль удивил большим количеством чувствительных и даже беззащитных героев. В трогательной и вдохновляющей ленте «Удача» Киану Ривз играет незадачливого ангела-хранителя, за оплошность лишенного своих крыльев. Ченнинг Татум преобразился в обаятельного беглеца-преступника в «Грабителе с крыши», а Брендан Фрейзер — в добряка-актера, подрабатывающего на похоронах и свадьбах, в японской драме «Семья напрокат».
Среди других заметных фильмов фестиваля — историческая драма оскароносной Хлои Чжао «Хамнет» с Полом Мескалом в роли молодого Шекспира, а также «Нюрнберг» Джеймса Вандербилта, где персонажи Рами Малека и Рассела Кроу предстанут перед судом после Второй мировой войны.
Лауреатами почетных наград TIFF Tribute Awards за выдающийся вклад в кинематограф в 2025 году стали режиссеры Джафар Панахи и Гильермо дель Торо, актеры Идрис Эльба, Кэтрин О’Хара, Ченнинг Татум, Нина Хосс, Джоди Фостер и другие.
50-й Международный кинофестиваль в Торонто продлился до 14 сентября.