Кинофестиваль в Торонто 2025: Йоханссон, Джоли, Ривз и другие звезды на премьерах

Самые интересные фильмы и яркие звездные выходы на красных дорожках — в обзоре Кино Mail с TIFF 2025
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

В Торонто всю неделю шел 50-й Международный кинофестиваль (TIFF 2025). Киносмотр в Канаде считается стартовой площадкой для оскаровской гонки. Помимо показов конкурсных картин, на фестивале проходят гала-показы и мировые премьеры самых громких и ожидаемых фильмов. Звездными гостями, блиставшими на дорожках, в этом году стали Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Мила Кунис, Кирстен Данст, Джуд Лоу, Аня Тейлор-Джой, Эль Фаннинг и многие другие знаменитости.

Йоханссон и Джоли в роли режиссеров

40-летняя Скарлетт Йоханссон представила в Торонто свой полнометражный режиссерский дебют — драмеди «Великая Элеанор». Лента рассказывает о пожилой женщине, выдавшей чужую историю про Холокост за свою. Главной звездой картины стала 95-летняя Джун Скуибб.

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media

В драме «Кутюр», снятой постановщицей Алис Винокур, Анджелина Джоли играет роль режиссера. Ее героиня прилетает в Париж, чтобы сделать кино о модном закулисье. Помогает ей в этом привлекательный французский оператор в исполнении Луи Гарреля. По первым отзывам критиков, 50-летняя Джоли сыграла тонкую и язвительную героиню, а сам фильм состоит из хаоса и великолепия мира высокой моды.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Харизматичные героини

Яркие и сильные героини с крепким характером — настоящий фестивальный тренд. Сидни Суини в биографической драме «Кристи» режиссера Дэвида Мишо досталась именно такая роль. Чтобы преобразиться в профессиональную боксершу Кристи Мартин, актрисе пришлось набрать около тринадцати килограммов. Однако на красной дорожке 27-летняя Суини появилась в своем обычном виде, подчеркнув фигуру роскошным платьем с открытыми плечами.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Еще одну сильную женскую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой в «Жертвоприношении» Ромена Гавраса. В сатирическом триллере актриса исполнила неожиданную роль радикально настроенной эко-активистки.

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-ДжойИсточник: Legion-Media.ru
Кирстен Данст
Кирстен ДанстИсточник: Legion-Media.ru
Шейлин Вудли
Шейлин ВудлиИсточник: Legion-Media.ru
Колин Фаррелл и Фала Чэнь
Колин Фаррелл и Фала ЧэньИсточник: Legion-Media.ru

«Вечность» режиссера Дэвида Фрейна — один из самых любопытных фильмов, представленных в Торонто. Главные роли в ромкоме с элементами фэнтези исполняет актерское трио: Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. По сюжету, героиня Олсен должна выбрать, с кем ей провести вечную жизнь: с первым мужем, который погиб совсем юным, или со вторым супругом, с которым она построила счастливую жизнь. 

Элизабет Олсен
Элизабет ОлсенИсточник: Legion-Media.ru
Нина Добрев
Нина ДобревИсточник: Legion-Media.ru

Во внеконкурсной программе в Торонто были и фильмы, с успехом показанные на других фестивалях. Например, Эль Фаннинг и Ренате Реинсве привезли в Канаду пронзительную драму «Сентиментальная ценность», уже получившую Гран-при в Каннах. Эмили Блант в компании мужа Джона Красински представила «Крушащую машину», только что триумфально принятую на кинофестивале в Венеции.

Эль Фаннинг
Эль ФаннингИсточник: Legion-Media.ru
Ренате Реинсве
Ренате РеинсвеИсточник: Legion-Media.ru
Мила Кунис
Мила КунисИсточник: Legion-Media.ru
Эмили Блант и Джон Красински
Эмили Блант и Джон КрасинскиИсточник: Legion-Media

Уязвимые герои

Помимо харизматичных женских персонажей, фестиваль удивил большим количеством чувствительных и даже беззащитных героев. В трогательной и вдохновляющей ленте «Удача» Киану Ривз играет незадачливого ангела-хранителя, за оплошность лишенного своих крыльев. Ченнинг Татум преобразился в обаятельного беглеца-преступника в «Грабителе с крыши», а Брендан Фрейзер — в добряка-актера, подрабатывающего на похоронах и свадьбах, в японской драме «Семья напрокат».

Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru
Кирстен Данст и Ченнинг Татум
Кирстен Данст и Ченнинг ТатумИсточник: Legion-Media.ru

Среди других заметных фильмов фестиваля — историческая драма оскароносной Хлои Чжао «Хамнет» с Полом Мескалом в роли молодого Шекспира, а также «Нюрнберг» Джеймса Вандербилта, где персонажи Рами Малека и Рассела Кроу предстанут перед судом после Второй мировой войны.

Пол Мескал
Пол МескалИсточник: Legion-Media.ru
Джейсон Бейтман и Джуд Лоу
Джейсон Бейтман и Джуд ЛоуИсточник: Legion-Media.ru

Лауреатами почетных наград TIFF Tribute Awards за выдающийся вклад в кинематограф в 2025 году стали режиссеры Джафар Панахи и Гильермо дель Торо, актеры Идрис Эльба, Кэтрин О’Хара, Ченнинг Татум, Нина Хосс, Джоди Фостер и другие.

50-й Международный кинофестиваль в Торонто продлился до 14 сентября. 