«Вечность» режиссера Дэвида Фрейна — один из самых любопытных фильмов, представленных в Торонто. Главные роли в ромкоме с элементами фэнтези исполняет актерское трио: Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. По сюжету, героиня Олсен должна выбрать, с кем ей провести вечную жизнь: с первым мужем, который погиб совсем юным, или со вторым супругом, с которым она построила счастливую жизнь.