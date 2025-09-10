Ричмонд
Возлюбленная Джейсона Стэйтема в откровенном наряде снялась в обнимку с ним

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в обнимку с Джейсоном Стэйтемом для рекламы

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в обнимку с Джейсон Стэйтем для рекламы. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем / фото: соцсети
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем / фото: соцсети

Возлюбленная знаменитости позировала в сером боди из трикотажа и спущенных коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж с розовой помадой. Сзади модель обнимал Джейсон Стэйтем сером джемпере.

В июле звезда показала фигуру в зеленом обтягивающем макси-платье без бюстгальтера. Модель добавила к образу массивное колье, белую сумку на плечо, кольца и браслет. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости с семьей в Позитано.

Модель состоит в отношениях с актером с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема посетила премьеру в платье с разрезом на животе.