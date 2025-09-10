Ричмонд
Ирина Шейк в «голом» топе из кружева снялась на стадионе

Супермодель Ирина Шейк снялась в топе из кружева без бюстгальтера

Супермодель Ирина Шейк снялась в топе из кружева без бюстгальтера на стадионе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

Знаменитость в «голом» топе из черного кружева, прямых брюках из кожи и жилете. Образ дополнили ботинки с острым мысом и солнцезащитные очки. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

На прошлой неделе звезда стала героиней новой рекламной кампании бренда Edam. На одном из кадров супермодель предстала в красном комплекте белья, который состоял из прозрачного бюстгальтера, пояса для чулок и стрингов. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы. Манекенщица также примерила трикотажный топ и микрошорты.

Позже Шейк показала в личном блоге кадр со своих недавних съемок. Супермодель была запечатлена в черном корсете, кружевных стрингах, чулках в тон и туфлях на каблуках. Звезда подиумов стояла спиной к камере с распущенными волосами.