Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер заметили вместе на прогулке с общими детьми

Семья воссоединилась для похода в кино
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сводили двоих младших детей в кино в Лос-Анджелесе. На фотографиях бывшая супружеская пара запечатлена с Серафиной и Сэмюэлем.

Актеры весело болтали по пути. Аффлек шел впереди своей бывшей жены и детей. На паре снимков Гарнер смотрит прямо в камеру и широко улыбается.

На семейной прогулке не было 19-летней дочери пары Вайолет, которую знаменитости проводили в Йельский университет в августе прошлого года — как раз перед тем, как экс-жена Аффлека, Дженнифер Лопес, подала на развод.

В последний раз Аффлека и Гарнер видели вместе с Сэмюэлем и Серафиной в июле, когда бывшие супруги вместе повели детей на баскетбольный матч «Ред Сокс».

Напомним, Бен и Дженнифер поженились в 2005 году, а развелись в 2018.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес вышла на публику с сыном Бена Аффлека.