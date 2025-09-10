Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов завершил сбор на лечение

Напомним, что в 2018 году у Романа Попова впервые диагностировали рак мозга, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась в более тяжелой форме с серьезными осложнениями. Сейчас актер плохо видит и с трудом ходит.