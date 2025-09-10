Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов завершил сбор на лечение

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов сообщил о завершении сбора средств на лечение онкологического заболевания, сообщает Life.ru. В своем телеграм-канале актер поблагодарил всех, кто не остался равнодушен к его борьбе за жизнь.
Артист рассказал, что сбор денег окончен.
«Хочу сказать большое спасибо за все, что вы делаете. Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно все есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила. Большое спасибо всем!» — рассказал артист.
Попов пообещал сохранять боевой настрой и держать поклонников в курсе своего состояния. В конце своего обращения он заверил, что все будет хорошо.
Напомним, что в 2018 году у Романа Попова впервые диагностировали рак мозга, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась в более тяжелой форме с серьезными осложнениями. Сейчас актер плохо видит и с трудом ходит.