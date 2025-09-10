Ричмонд
Звезда «Бумажного дома» ждет первого ребенка

Актриса Урсула Корберо объявила о беременности

Звезда сериала «Бумажный дом» Урсула Корберо, сыгравшая роль воровки Токио, ждет первого ребенка. Актриса объявила об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фото. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Урсула Корберо / фото: соцсети
Урсула Корберо / фото: соцсети

35-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом мини-платье, подчеркнувшим округлившийся живот. Актриса была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость написала, что снимок не был обработан.

«Это не ИИ», — сообщила артистка.

Звезда также отметила отца будущего ребенка. Им стал возлюбленный артистки, актер Чино Дарино, с которым она встречается уже несколько лет.

Ранее у Дэна Хамфри из «Сплетницы» родились близнецы.