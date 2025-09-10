Звезда «Бумажного дома» ждет первого ребенка

Звезда сериала «Бумажный дом» Урсула Корберо, сыгравшая роль воровки Токио, ждет первого ребенка. Актриса объявила об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фото. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
35-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом мини-платье, подчеркнувшим округлившийся живот. Актриса была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость написала, что снимок не был обработан.
«Это не ИИ», — сообщила артистка.
Звезда также отметила отца будущего ребенка. Им стал возлюбленный артистки, актер Чино Дарино, с которым она встречается уже несколько лет.
