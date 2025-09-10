Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Живущая в Израиле дочь Виторгана показала архивные фото с отцом в день его 53-летия

Живущая в Израиле дочь актера Максима Виторгана Полина поздравила отца с 53-летием
Живущая в Израиле дочь Виторгана опубликовала архивные фото с отцом в день его 53-летия
Живущая в Израиле дочь Виторгана опубликовала архивные фото с отцом в день его 53-летияИсточник: www_gazeta_ru

Живущая в Израиле дочь актера Максима Виторгана показала архивные фото с отцом в день его рождения. Полина Виторган опубликовала семейные кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые продублировал на своей странице сам именинник. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артисту исполнилось 53 года.

Дочь звезды сериала «Беспринципные» еще весной 2024 года дебютировала в кино в Израиле. Актриса снялась в сериале «Олень», который посвящен изданию газеты Элиэзера Бен Иегуды и жизни еврейской общины в Иерусалиме в 19 веке. Виторган публично заявлял, что считает Полину крутой артисткой.

У актера двое детей от коллеги Виктории Верберг: помимо Полины, они воспитали сына Даниила. Экс-супруги, несмотря на развод, сохранили хорошие отношения и продолжают общаться. У артиста также есть сын от телеведущей Ксении Собчак, с которой он расстался в 2019 году. По словам Виторгана, он каждый вечер созванивается с Платоном и мальчик спрашивает, как дела у его сестры и брата, а если они находятся рядом, то просит их к телефону.

Сейчас актер состоит в отношениях с Анной Коротковой, которая моложе него на 18 лет. 1 января 2025 года он перестал скрывать свой новый роман. Артист выложил снимок с гримершей, признавшись ей в любви. Подписчики Виторгана отметили, что артисту в очередной раз повезло встретить красивую девушку.

Ранее Виторган снял свою молодую возлюбленную в купальнике.