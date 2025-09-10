Живущая в Израиле дочь Виторгана показала архивные фото с отцом в день его 53-летия

Живущая в Израиле дочь актера Максима Виторгана показала архивные фото с отцом в день его рождения. Полина Виторган опубликовала семейные кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые продублировал на своей странице сам именинник. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артисту исполнилось 53 года.
Дочь звезды сериала «Беспринципные» еще весной 2024 года дебютировала в кино в Израиле. Актриса снялась в сериале «Олень», который посвящен изданию газеты Элиэзера Бен Иегуды и жизни еврейской общины в Иерусалиме в 19 веке. Виторган публично заявлял, что считает Полину крутой артисткой.
У актера двое детей от коллеги Виктории Верберг: помимо Полины, они воспитали сына Даниила. Экс-супруги, несмотря на развод, сохранили хорошие отношения и продолжают общаться. У артиста также есть сын от телеведущей Ксении Собчак, с которой он расстался в 2019 году. По словам Виторгана, он каждый вечер созванивается с Платоном и мальчик спрашивает, как дела у его сестры и брата, а если они находятся рядом, то просит их к телефону.
Сейчас актер состоит в отношениях с Анной Коротковой, которая моложе него на 18 лет. 1 января 2025 года он перестал скрывать свой новый роман. Артист выложил снимок с гримершей, признавшись ей в любви. Подписчики Виторгана отметили, что артисту в очередной раз повезло встретить красивую девушку.
Ранее Виторган снял свою молодую возлюбленную в купальнике.