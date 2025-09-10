Живущая в Израиле дочь Виторгана показала архивные фото с отцом в день его 53-летия

У актера двое детей от коллеги Виктории Верберг: помимо Полины, они воспитали сына Даниила. Экс-супруги, несмотря на развод, сохранили хорошие отношения и продолжают общаться. У артиста также есть сын от телеведущей Ксении Собчак, с которой он расстался в 2019 году. По словам Виторгана, он каждый вечер созванивается с Платоном и мальчик спрашивает, как дела у его сестры и брата, а если они находятся рядом, то просит их к телефону.