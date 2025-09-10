Ричмонд
Актер Артем Быстров раскрыл, какую роль отказался бы играть

Актер ответил на вопрос о роли, которую не хотел бы исполнять
Артем Быстров
Артем БыстровИсточник: кадр из сериала «Охота на певицу»

Актер Артем Быстров признался, что никогда не согласится на роль отца, у которого дети неизлечимо больны раком. Его слова передает NEWS.ru.

По мнению знаменитости, актер, взявшись за серьезную роль, должен быть уверен, что не приносит вреда отрасли, в которую заходит.

«Порой кино иногда купирует какие-либо вещи. И мы представляем тему не совсем в том свете, как казалось бы. Натягивать на себя какие-то такие предлагаемые обстоятельства не очень-то хотелось бы», — объяснил артист.

В фильмографии Артема Быстрова более 70 ролей. Он сыграл в таких картинах, как «Дурак», «Чебурашка», «Первый на Олимпе», «Опасная близость», «Дети перемен», «Монастырь», «Контейнер», «Крик тишины», «Т-34», «Триггер», «Отчим», «Метод», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Оптимисты», «Лихие».