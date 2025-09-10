Казалось бы, мир гламура и красных ковровых дорожек несовместим с огородом, удобрениями и урожаем. Но многие знаменитости находят вдохновение не только в кино и музыке, но и в собственных садах, виноградниках и на кухнях. Кто-то выращивает овощи и фрукты ради души, а кто-то превращает хобби в настоящий бизнес. Джемы, закрутки и даже оливковое масло со «звездной» этикеткой разлетаются среди поклонников не хуже автографов. В этой подборке собраны звезды, которые продают плоды собственного урожая.