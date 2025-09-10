Казалось бы, мир гламура и красных ковровых дорожек несовместим с огородом, удобрениями и урожаем. Но многие знаменитости находят вдохновение не только в кино и музыке, но и в собственных садах, виноградниках и на кухнях. Кто-то выращивает овощи и фрукты ради души, а кто-то превращает хобби в настоящий бизнес. Джемы, закрутки и даже оливковое масло со «звездной» этикеткой разлетаются среди поклонников не хуже автографов. В этой подборке собраны звезды, которые продают плоды собственного урожая.
Брэд Питт и оливковое масло
Актер, известный своей любовью к архитектуре и дизайну, нашел еще одно увлечение — производство масла. Вместе с бывшей супругой Анджелиной Джоли он владел поместьем во Франции, где и начали создавать собственный бренд. После развода Питт продолжил развивать направление, и бутылки с его продукцией стали пользоваться популярностью среди гурманов.
Интересно, что оливковое масло от Питта позиционируется как премиальный продукт, в котором сочетается французская традиция и голливудский шарм. Оно не продается в супермаркетах, а распространяется ограниченными партиями, что делает его еще более желанным для коллекционеров. Для самого актера это не просто бизнес, а способ жить ближе к природе.
Марта Стюарт и варенье
Икона американского лайфстайла давно прославилась своими кулинарными талантами. Помимо книг и телепрограмм, она активно выпускает линейки продуктов. Среди них — домашнее варенье, сделанное по ее фирменным рецептам.
Каждая банка — это продолжение бренда Марты: стильного, но в то же время уютного. Она лично курирует процесс и часто делится с поклонниками секретами приготовления. Для многих ее джем стал символом того, что даже в мире больших скоростей можно найти время для простых радостей.
Меган Маркл и джем из собственного сада
Герцогиня Сассекская еще до жизни в Калифорнии увлекалась кулинарией, а после переезда сделала сад одним из любимых мест в доме. В 2023 году Меган презентовала лимитированную партию клубничного варенья под брендом American Riviera Orchard, который связан с ее новым лайфстайл-проектом. Баночки получили эксклюзивные адресаты — друзья и знакомые пары, включая модных инфлюенсеров и журналистов.
Само варенье быстро стало предметом обсуждений, ведь Маркл оформила его максимально стильно: винтажные банки, каллиграфия и домашний шарм. Для нее это не столько бизнес, сколько попытка показать свою новую жизнь в США и подчеркнуть семейные ценности. Поклонники тут же сделали варенье объектом коллекционирования, а бренд Меган получил мощный старт.
Памела Андерсон и фермерские продукты с острова
Звезда «Спасателей Малибу» в последние годы удивляет поклонников совсем другим образом жизни. Памела Андерсон перебралась на остров в Канаде и увлеклась выращиванием собственных овощей и трав. Она не только готовит из них блюда для себя и друзей, но и выпускает небольшие партии соусов и домашних заготовок. Так, в 2025 году она выпустила лимитированную серию банок с солеными огурцами и сушеными лепестками роз.
Андерсон активно продвигает идею экологичности и заботы о планете, что полностью совпадает с ее образом активистки. Для нее выращивание продуктов стало способом уйти от гламурной жизни Голливуда и найти баланс. Поклонники отмечают, что ее увлечение выглядит искренне и помогает вдохновлять других на более осознанный образ жизни.
Дэвид Бекхэм и мед с пасеки
Легенда футбола Дэвид Бекхэм давно известен своим интересом к кулинарии и сельскому хозяйству. В своем поместье в Котсуолдсе он вместе с семьей устроил настоящую пасеку. Его увлечение пчеловодством быстро превратилось в маленький бренд — банки с медом он дарит друзьям и использует на собственных мероприятиях.
Интересно, что увлечение Бекхэма поддерживает и его жена Виктория, публикуя фото их фермерских «экспериментов» в соцсетях. Для Дэвида это стало не бизнесом в привычном смысле, а скорее хобби с семейным акцентом. Однако фанаты уверены: если мед Бекхэма поступит в свободную продажу, он разлетится моментально.