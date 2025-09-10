Актриса Ирина Пегова села на шпагат в мини-юбке на поле для гольфа. Звезда опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которое активно прокомментировали ее подписчики. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Ничего себе», «Ирине все под силу», «Вы шикарны», «Нет слов», «Ну какая молодец, еще и спортсменка», «Невероятная женщина», «Талант во всем», «Потрясающе», «Какая растяжка», «Вот это да», «Отличный шпагат», «Великолепная», «Восхищаюсь вами», — высказались пользователи соцсети.
Знаменитость недавно рассекретила роман с актером Сергеем Мариным. Пара появилась вместе на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов. Артистка признавалась поклонникам, что в личной жизни у нее все отлично складывается, и она счастлива.
Ранее Ирина Пегова эффектно представила свой новый фильм на кинофестивале.