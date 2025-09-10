Анна Цуканова-Котт раскрыла свое отношение к ранним бракам

Цуканова-Котт в 2019 году официально вышла замуж за режиссера Александра Котта. Экс-супруги тогда удивили поклонников, приехав в московский ЗАГС в джинсах и белых футболках. По признанию звезды «Ералаша», они не хотели таким образом обесценить смысл торжественной церемонии, но решили привнести в нее больше свободы и легкости. В 2007-м у них родился сын Михаил. Позже у них появилась на свет дочь Лея.