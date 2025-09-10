Умерла актриса Агнесса Петерсон

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
«Печальная новость пришла с утра: не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки РСФСР. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», — говорится в сообщении.
Петерсон родилась в 1936 году в Эстонии. В 1960-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Веры Львовой, после чего была принята в труппу театра Вахтангова. На сцене этого театра исполнила более 30 значимых ролей. Петерсон также снималась в кино. В 1991 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.
«Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с её творчеством. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — заключили в Театре Вахтангова.