Умерла актриса Агнесса Петерсон

Петерсон родилась в 1936 году в Эстонии. В 1960-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Веры Львовой, после чего была принята в труппу театра Вахтангова. На сцене этого театра исполнила более 30 значимых ролей. Петерсон также снималась в кино. В 1991 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.