Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса Агнесса Петерсон

Ей было 89 лет
Агнесса Петерсон на сцене театра им. Вахтангова
Агнесса Петерсон на сцене театра им. ВахтанговаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

«Печальная новость пришла с утра: не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки РСФСР. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», — говорится в сообщении.

Петерсон родилась в 1936 году в Эстонии. В 1960-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Веры Львовой, после чего была принята в труппу театра Вахтангова. На сцене этого театра исполнила более 30 значимых ролей. Петерсон также снималась в кино. В 1991 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

«Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с её творчеством. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — заключили в Театре Вахтангова.