Глава Фонда кино оценил список фильмов Минпросвещения

«Для меня кинематограф начался с картины “Отец солдата” (советский черно-белый художественный фильм, поставленный в 1964 году режиссером Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгенти на киностудии “Грузия-фильм” — прим. ТАСС). Я, посмотрев эту картину, понял, что люблю кино. Эмоции, которые я пережил, сразили меня, дали мне возможность получить опыт, который бы я не хотел пережить, но он вызвал у меня ощущение чистоты, чести, достоинства, любви», — рассказал Соснов.