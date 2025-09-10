Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Фонда кино оценил список фильмов Минпросвещения

Федор Соснов назвал этот список «прекрасным»
Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов
Исполнительный директор Фонда кино Федор СосновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов положительно оценил список фильмов, рекомендованных министерством просвещения для школьной программы, отметив, что он не является исчерпывающим. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Список прекрасный, мы (Фонд кино, — прим. ТАСС) участвовали в его формировании. Это не исчерпывающий перечень картин, с которыми необходимо ознакомиться», — сказал он.

Соснов подчеркнул, что не хотел бы выделять отдельные картины, поскольку отечественный кинематограф «богат на прекрасные работы». Вместе с тем он поделился личным опытом.

Серго Закариадзе в фильме «Отец солдата»
Серго Закариадзе в фильме «Отец солдата»

«Для меня кинематограф начался с картины “Отец солдата” (советский черно-белый художественный фильм, поставленный в 1964 году режиссером Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгенти на киностудии “Грузия-фильм” — прим. ТАСС). Я, посмотрев эту картину, понял, что люблю кино. Эмоции, которые я пережил, сразили меня, дали мне возможность получить опыт, который бы я не хотел пережить, но он вызвал у меня ощущение чистоты, чести, достоинства, любви», — рассказал Соснов.

По словам главы Фонда кино, знакомство школьников с отечественными фильмами должно выходить за рамки утвержденного перечня.

«Поэтому я бы рекомендовал не только ознакомиться с этим списком, но и смотреть другие отечественные картины», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. В марте 2025 года Минпросвещения РФ подготовило список «золотой коллекции» кинофильмов для семейного просмотра. Картины разделены по возрастам. В перечень включены как современные фильмы, например, «Легенда № 17», «28 панфиловцев», так и советская классика. Перечень будет дорабатываться с учителями и общественностью, чтобы он стал по-настоящему актуальным для молодежи.