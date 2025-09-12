Ричмонд
Дарья Мельникова раскрыла, смотрели ли ее дети «Папиных дочек»

У звезды «Папиных дочек» трое маленьких детей

Дарья Мельникова рассказала в интервью Кино Mail, что ее дети видели несколько фильмов и сериалов, в которых она снималась.

Актриса сообщила, что ее старшие сыновья уже успели посмотреть ситком «Папины дочки», где она сыграла одну из главных ролей — Женю Васнецову. По словам Дарьи, просмотр сериала произошел без ее ведома.

«Неожиданно для меня, дети посмотрели несколько сезонов “Папиных дочек”, причем, без моего участия», — прокомментировала исполнительница.

Дарья Мельникова
Дарья МельниковаИсточник: Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Она также рассказала, что ее старшие дети зафанатели от сериала «Король и Шут», где Мельникова сыграла жену «Горшка». 

«Не педагогично им было показывать этот фильм — он сильно не “6+”, — отметила актриса, — но мои дети страшно зафанатели».

Актриса также поделилась эмоциями по поводу того, что ее годовалая дочь вышла на сцену во время кинофестиваля – церемонию вела сама Мельникова, актрисе пришлось взять гуляющего по сцене ребенка на руки.

Напомним, у 33-летней Дарьи Мельниковой трое детей: девятилетний Артур, семилетний Марк и годовалая дочка.