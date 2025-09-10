ТАСС узнал о самочувствии Александра Збруева

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев отказался от госпитализации перед игрой в спектакле «Вишневый сад», сейчас он чувствует себя нормально. Об этом актер сообщил в беседе с ТАСС.
9 сентября Александр Збруев должен был выйти на сцену Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», чтобы сыграть в спектакле «Вишневый сад», однако сегодня вечером в СМИ появилась информация о плохом самочувствии актера.
«Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — заявил Збруев, отметив, что на сцену сегодня он не вышел.
В «Ленкоме» же уточнили корреспонденту агентства, что перед началом спектакля Збруев отказался от госпитализации. Сейчас он находится дома. В постановке, показанной 9 сентября, Збруев был заменен другим актером.
Збруев — лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Он родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»). Сейчас задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».
В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в фильмах «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «О любви», «Успех».