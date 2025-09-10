Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем

Mash: актеру Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем в театре «Ленком»
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем в театре «Ленком». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

9 сентября на сцене театра шла юбилейная — 250-я постановка «Вишневого сада», где актер исполняет роль брата Любови Раневской. По данным канала, перед спектаклем он пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену Збруев выйти не смог — его заменили.

Как пишет Mash, врачи осмотрели артиста, однако приняли решение его не госпитализировать. Они порекомендовали актеру постельный режим.

22 января 2025 года Збруев сообщил о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и планирует пройти курс лечения. При этом он выразил нежелание обсуждать причины своего состояния.

Позже артист заявил, что находится в больнице для планового обследования.

4 октября стало известно, что Збруева экстренно госпитализировали. Актер жаловался на удушье.

Супруга артиста сообщила, что ему дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу. При этом сам Збруев опроверг информацию о своей госпитализации.