Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

Актриса Тейлор Момсен призналась, что много тренируется ради идеального пресса

Американская актриса, модель и лидер рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен раскрыла секрет идеального пресса. Ее слова приводит издание Page Six.

Тейлор Момсен
Тейлор МомсенИсточник: Legion-Media.ru

Звезда популярного сериала «Сплетница» появилась на красной дорожке музыкальной премии MTV VMA 2025 и привлекла внимание публики внешним видом. Так, знаменитость предстала перед камерами в черном бюстгальтере и кожаной длинной юбке. Ее наряд подчеркивал кубики пресса.

Момсен рассказала журналистам, что много тренируется.

«Секрет в постоянстве. Я стараюсь что-то делать каждый день. Это просто поднимает мне настроение — и морально, и физически, разумеется. Сейчас моя новая страсть — бокс», — призналась она.