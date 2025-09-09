Ричмонд
Кристен Стюарт в коротких шортах заметили на концерте Oasis

Актриса посетила музыкальное шоу британской рок-группы в Калифорнии

Американская актриса Кристен Стюарт была замечена в откровенном наряде на концерте британской рок-группы Oasis. Материал публикует Just Jared.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

35-летняя звезда серии фильмов «Сумерки» посетила выступление музыкантов на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, Калифорния, США. Так, она появилась перед камерами в черном лонгсливе бренда Adidas и джинсовых мини-шортах голубого оттенка. При этом артистка распустила и небрежно уложила окрашенные в блонд волосы.

Кроме того, Стюарт запечатлели в красных спортивных мини-шортах и с пучком на голове.